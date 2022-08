Centro Qualifica de Lagoa certifica primeiros 31 formandos

O Centro Qualifica de Lagoa certificou os primeiros 31 formandos no dia 2 de agosto, nos claustros do Convento de S. José, numa cerimónia de entrega de diplomas, anunciou a autarquia.

Entre os formandos, 14 pertencem ao nível básico enquanto 17 deles são do nível secundário.

O Centro Qualifica do município de Lagoa abriu em setembro de 2021 com objetivo de “assegurar a todos os adultos e a jovens NEET (Not in Education, Employment or Training) uma oportunidade de qualificação assente na complementaridade entre Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) e a possibilidade de frequência de formação certificada, em função dos perfis e das necessidades individuais de cada um”, segundo o comunicado.

O Centro Qualifica recebe adultos interessados em certificar as suas competências, aos níveis dos 4.º, 6.º, 9.º e 12.º anos de escolaridade e desenvolve ações de orientação e encaminhamento de candidatos para ofertas de ensino e formação profissional de acordo com a oferta disponível na região, ou para processo de RVCC escolar de nível básico e secundário.

As inscrições podem ser feitas de modo presencial, no edifício da Escola de Trânsito do município de Lagoa, nas duas sedes de agrupamentos de Escolas do concelho ou através do site do município.

“É com enorme satisfação que certificamos os primeiros 31 formandos do Centro Qualifica de Lagoa. Espero que este seja um incentivo para que mais lagoenses se inscrevam e possam ver as suas competências reconhecidas”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação.