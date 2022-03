Cerca de 50 refugiados ucranianos chegaram a Loulé

Durante a madrugada deste sábado chegaram a Loulé, de autocarro que partiu de Varsóvia (Polónia), um grupo de 48 refugiados da guerra na Ucrânia, anunciou a autarquia.

PUB

Os refugiados desembarcaram no Hotel Aquashow, em Quarteira, no concelho de Loulé, depois de uma viagem que teve início na madrugada do dia 10 de março e que durou 48 horas.

O grupo é composto por 17 adultos, entre os quais uma grávida e dois homens, e 31 crianças, oito delas menores de 5 anos, oriundos de Kiev, Ivano-Frankivsk e Lviv.

Maior parte dos refugiados da Ucrânia já tem em Loulé “acolhimento e famílias de contacto”, segundo a responsável do Departamento de Desenvolvimento Social e Saúde da Câmara Municipal de Loulé, Sandra Vaz.

“Muitas delas têm ligações ao território de Loulé e isso foi facilitador neste procedimento. Os outros ficarão num alojamento comunitário transformado para o efeito”, acrescenta.

Esta iniciativa teve como objetivo “receber estas pessoas da melhor forma, com muita dignidade, humanizar este acolhimento, e também proporcionar uma viagem com toda a segurança até Loulé”, segundo o comunicado.

Os refugiados foram acolhidos pelos técnicos de Ação Social da autarquia, Proteção Civil, Bombeiros e Guarda Nacional Republicana, com o apoio do Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes do Algarve, tendo ainda sido atendidos por elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e Segurança Social que forneceram toda a burocracia documental e informação sobre os seus direitos.

O próximo passo será a integração social destes refugiados, “numa articulação nas áreas da saúde, da educação, do emprego e da Segurança Social”.

“Trabalhamos muito em rede, em parcerias, portanto os serviços de ação social do município vão concertar-se com os demais serviços públicos e garantir a melhor integração destas pessoas nas diversas dimensões da sua vida”, refere a autarquia.

Segundo o comunicado, uma das prioridades será a frequência das crianças na escola e a aprendizagem do Português.

Estes refugiados “estão contentes por terem arranjado uma solução e de chegar aqui ao Algarve onde a maior parte tem família ou amigos”, disse a meedica Maria Margarida Miguel.

“Foi muito cansativo mas muito gratificante ao mesmo tempo! São pessoas muito simpáticas e afáveis, mesmo não dominando a língua entendíamo-nos, entre o Google Tradutor ou os gestos”, acrescenta.