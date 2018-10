Certificação para o mexilhão algarvio

A Companhia das Pescarias do Algarve empresa concessionária dos direitos de exploração de zonas do ‘off-shore’ de aquacultura da Armona, no Algarve, procura ver certificada a sua produção de mexilhão do Atlântico com destino aos mercados português, espanhol e francês.

Tenta pela primeira vez a certificação internacional para pesca ambientalmente sustentável da organização, sem fins lucrativos, Marine Stewardship Council (MSC), anunciou a administração da empresa.

O objetivo principal é facilitar a entrada do produto em países em que consumidores são mais exigentes em questões de sustentabilidade ambiental. Estes mercados encontram-se na América do Norte e no Norte da Europa. PL

Advertisements