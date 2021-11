Cineteatro Louletano com fado, hip hop e cinema francês em dezembro

O Cineteatro Louletano vai receber durante o mês de dezembro vários espetáculos de fado, hip hop, cinema francês e música clássica, anunciou a Câmara Municipal de Loulé.

No dia 5 de dezembro, pelas 17:00, o Cineteatro de Loulé recebe a VI Gala dos Fadistas Louletanos pela mão do músico Valentim Filipe e a participação de Isa de Brito, César Matoso, André Catarino e Rui de Sousa.

Já no dia 7 de dezembro sobe ao palco Capicua com a apresentação do seu novo álbum “Madrepérola”.

A 15 de dezembro, o Auditório do Solar da Música Nova recebe o Filme Francês do Mês pelas 21:00, com a exibição de “Damien veut changer le monde”, de Franck Gastambide e Mélissa Sozen.

No dia 18 do mesmo mês, a Companhia de Teatro do Algarve e a Companhia de Teatro de Almada trazem a Loulé a peça “Um Gajo nunca mais é a mesma coisa”, com texto e encenação de Rodrigo Francisco.

No dia seguinte é a vez de um concerto de Júlio Resende com “Fado Jazz Ensemble” e de um espetáculo de Natal na Igreja de S. Pedro do Mar, em Quarteira, pelas 16:00 com a participação da Orquestra Clássica do Sul.

Já no primeiro dia de janeiro de 2022, a Orquestra Clássica do Sul apresenta dois concertos no Cineteatro Louletano, pelas 16:00 e às 19:00.

