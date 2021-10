Claque do Imortal celebra 26.º aniversário

A Raça Vermelha, a claque da equipa de basquetebol do Imortal de Albufeira, celebrou na segunda-feira, dia 18 de outubro, o seu 26.º aniversário, anunciou o grupo.

Para assinalar a data festiva, a claque inaugurou uma lápide com o símbolo do clube junto a uma árvore que foi plantada em 2020, assinalando o centenário do emblema.

A claque foi posteriormente marcar presença no treino da equipa de mini basquetebol, onde se celebrou o aniversário e foram distribuídos autocolantes da Raça Vermelha por todos os atletas.

