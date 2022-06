Clara Haddad vai estar de visita às bibliotecas escolares de Loulé

Nos dias 02 e 03 de junho (quinta-feira e sexta-feira), a Biblioteca Municipal de Loulé leva a escritora e contadora de histórias Clara Haddad às bibliotecas escolares pertencentes à Rede de Bibliotecas do Concelho para o encontro com os alunos do 1.º ciclo.

A visita inclui a narração de uma história, uma conversa sobre o processo de escrita das suas histórias e a partilha momentos com os ouvintes.

Clara Haddad é uma “artista da palavra”, luso-brasileira com ascendência sírio-libanesa. Fundadora da Fábrica das Histórias e da Escola de Narração Itinerante em Portugal, foi considerada a melhor narradora de Língua Portuguesa da Europa em 2015. Em 2020 ganhou o prémio Baobá de Literatura pela sua trajetória profissional.