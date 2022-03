CLIFO reforça cooperação ibérica em matéria de incêndios

No âmbito do protocolo de Cooperação Transfronteiriça da Comunidade de Trabalho “Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia” (EuroAAA), a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da Região do Algarve acolheu, esta semana, uma reunião de coordenação entre os parceiros do Centro Ibérico de Investigação e Combate aos Incêndios Florestais (CLIFO).

De acordo com a nota enviado pela CCDR Algarve, a realização daquela reunião no Algarve, “prende-se com a necessidade de dinamizar a cooperação inter-regional transfronteiriça, contribuindo para a integração europeia do espaço regional e para o reforço da sua competitividade, com base em estratégias de desenvolvimento sustentável de níveis regional e local” e com a promoção de uma “adequada articulação intersectorial entre os serviços desconcentrados de âmbito regional, em termos de concertação estratégica e de planeamento das intervenções de natureza ambiental, económica e social, numa ótica de desenvolvimento regional”.

O CILIFO junta as regiões do Alentejo, Algarve e Andaluzia num projeto que pretende, num objetivo alargado, melhorar a capacidade de resposta dos municípios e das autoridades com competências na Proteção Civil e no combate aos incêndios florestais.

Com uma duração de quatro anos, a execução do projeto, liderado pela Junta de Andaluzia, deve estar concluída até ao final de 2022 e prevê um investimento na ordem dos 24 milhões de euros, dos quais 75% são cofinanciados no âmbito do Programa Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020.

Participaram na reunião, pela parte portuguesa, a vice-presidente da CCDR Algarve, Elsa Cordeiro, o comandante regional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Vítor Vaz Pinto, representantes da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e dos municípios de Castro Marim, Loulé, Monchique e Tavira e os responsáveis pela coordenação do projeto por parte das autoridades da Andaluzia.

Segundo Alexandre Garcia, coordenador do CILIFO, neste momento o investimento executado está na ordem dos oito milhões de euros, pelo que para o êxito financeiro e material das obras “é vital acelerar e finalizar os processos em curso e as adjudicações pendentes nos três territórios”, de forma a ser cumprido o calendário das ações previstas no Algarve de ampliação da Base de Helicópteros em Serviço Permanente (BHSP) de Loulé, a construção das instalações dos heliportos de Monchique e Cachopo (Tavira) e do centro de formação do Azinhal (Castro Marim).

Para além das infraestruturas em fase de construção em Espanha e na região Algarvia, o projeto CILIFO está a promover trabalho de proximidade, sensibilizando as populações, bem como a desenvolver estudos com as comunidades académicas e dinamizar a formação dos operacionais dos bombeiros e da proteção civil, através da AMAL.