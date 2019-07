Comissário Europeu fala sobre proteção civil em Portimão

O comissário europeu para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Christos Stylianides, vai participar esta quinta-feira, 1 de agosto, no debate “Diálogo com os Cidadãos – Juntos protegemos melhor”, que terá lugar, a partir das 18h30, na zona ribeirinha de Portimão, junto ao museu.

O encontro, de participação livre, contará com a presença do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, da presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, e do comandante e coordenador municipal de proteção civil, Richard Marques, constituindo uma oportunidade para que os interessados vejam esclarecidas questões relacionadas com as políticas comunitárias e de que forma as mesmas afetam o seu quotidiano.

No dia seguinte, 2 de agosto, Christos Stylianides vai inteirar-se da realidade da proteção civil de Portimão, ficando a saber quais as metodologias e projetos locais, com destaque para a implementação dos programas “Aldeia Segura” e “Pessoas Seguras”, que englobam sete aglomerados populacionais referenciados como áreas de risco face ao perigo de incêndio rural.

Ainda neste âmbito, de 2 a 11 de agosto, vai estar patente no centro comercial Aqua Portimão um pavilhão de realidade virtual, com entrada gratuita, onde os visitantes têm a possibilidade de participar no teste “Como reagir em caso de emergência” e saber pormenores sobre as missões globais de ajuda humanitária da União Europeia.