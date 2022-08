Comodoro Rivadavia dá nome a praceta

A cidade argentina que foi o principal destino de emigrantes louletanos na América do Sul, Comodoro Rivadavia, dá agora nome a uma praceta daquela cidade, anunciou a autarquia.

“Os laços entre as duas localidades têm perdurado ao longo dos anos, e a Câmara Municipal de Loulé tomou esta iniciativa para que essa relação seja ainda mais forte e que as gerações futuras mantenham o vínculo à terra natal dos seus antepassados”, refere o município em comunicado.

Esta praceta, em pleno centro urbano, localiza-se junto ao Parque Municipal e ao Centro Social Autárquico de Loulé.

“Estes são laços fortes porque unem sentimentos entre pessoas, entre gerações, e devem ser cultivados. As diferenças de países nunca são importantes quando os homens querem dialogar uns com os outros e fazer amizades. O mais importante é entendermo-nos e fazer um mundo melhor”, reiterou o edil Vítor Aleixo.

Em nome da Associação Portuguesa de Comodoro Rivadavia, da comunidade portuguesa e de toda a população da cidade, José Carlos Madeira agradeceu esta iniciativa do município de Loulé. “Para nós é uma imensa honra. Penso naqueles portugueses que foram para lá há 40, 50, 60, 70 anos, num momento de grande dificuldade… Na altura a Argentina era o país dos esquecidos pois era difícil voltar a Portugal. Mas eles estavam sempre a pensar no Algarve, a sua terra natal. Com este ato cá em Portugal vocês também estão a pensar em nós. Por isso é muito importante esta ligação”, referiu.

Também o autarca desta cidade da Patagónia, Juan Pablo Luke, enviou uma mensagem para os presentes nesta cerimónia, manifestando a sua gratidão: “Para a nossa cidade e para a nossa região é um gesto muito lindo, como lindos são os laços que temos com Portugal e com outros países da Europa”.