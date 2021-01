Comunicando desportivamente: A roupa suja lava-se no balneário ou quando o caldo se entorna…

OPINIÃO | HUMBERTO GOMES

A roupa suja lava-se no balneário



Assim se expressou Mário Jardel, brasileiro, de 47 anos, antigo goleador de FCPorto e Sporting, a propósito de uma desavença, num treino, com o treinador Fernando Santos, relacionada com o desenvolver de um lance em que quis sustentar a sua opinião, contrariando as indicações do treinador, de que resultou a sua expulsão do treino; revela agora o craque que: “Estava chateado, de cabeça quente, quente. Quando acalmei, pedi desculpa e tudo ficou resolvido. Um episódio que passou, que fica na história e agora, olhando para trás, sorrio. A roupa suja lava-se no balneário”, rematou, assim, com o pé mais à mão… Mário Jardel, em entrevista conduzida por Pedro Filipe Pinto, no confrade Record.



De seu nome completo Mário Jardel Junior, que deverá voltar, no próximo mês de Fevereiro, aos campos de futebol em Portugal, envergando a camisola da União Serpense, clube da cidade de Serpa, que disputa o Campeonato Distrital de 1.ª Divisão, da AF Beja.



Fica, desde já, a “receita”: se e quando existir roupa suja, terá o destino traçado: o balneário.

Quando o caldo se entorna



Foi o que “todo o mundo” pôde observar, no final do recente clássico que opôs FCPorto e Benfica, protagonizado pelos treinadores de ambas as equipas, quando, com azeda troca de palavras, Sérgio Conceição terá chamado “papagaio” a Jorge Jesus, replicando este com a expressão “Ingrato”.



Jorge Conceição ter-se-á incomodado com algumas indicações e postura do seu homólogo, no banco de suplentes – que para JJ é de pé, ao longo da linha lateral -, sem que este atribuísse a isso grande relevância por as considerar naturais, porque relacionadas com o contexto competitivo.



Pudemos respigar das declarações de Jesus, no final do jogo, na flash interview, a afirmação de que: “Qualquer pessoa percebe que o Benfica perdeu dois pontos” e que no jogo: “Não se viram Coronas, nem Maregas, o que apareceu foi um Benfica com muita qualidade” e, na acesa troca de galhardetes entre os dois, a estocada dirigida a Sérgio Conceição: “Fui teu mentor”.



Por banda de Sérgio Conceição, face às declarações de Jorge Jesus, quis, de imediato, pedir satisfações, ao perguntar-lhe se: “tinha sido mesmo o jogo que tinha visto”. Situação que se foi agravando, no calor da discussão, com uma infeliz troca de insultos.



De lamentar este triste episódio, numa altura em que era visível existir uma relação cordial, até com algum sentido de humor, entre os dois treinadores. Relação que, conhecidas as circunstâncias e apetências dos dois rivais, terá ficado bastante fragilizada.



Poder-se-á agora perguntar, face ao desacato, que ação disciplinar poderá daí advir por parte CD da FPF? De acordo com alguns especialistas, partindo do pressuposto que existirá relatório do delegado da Liga, que assistiu á troca de mimos, o risco de castigo deve reportar-se a “lesão da honra e reputação”, cuja sanção, está estabelecido, será o limite de um mês, reduzido a um quarto por se tratar de treinadores.



Uma certeza nos deixa este lamentável episódio: a Instituição que o Fair Play representa ficou mais pobre!



Com algum sentido de oportunidade, importará trazer ao palco dos acontecimentos – sem protagonismo, nem luzes acesas -, mestre – porque sábio! – Jorge Araújo: “Sabedoria é o treinador dar espaço para os jogadores se expressarem”.



Jogadores que são “só”, poderemos acrescentar, os elementos fundamentais do jogo.



Não é pensando que somos, é sendo que pensamos!

Humberto Gomes

*”Embaixador para a Ética no Desporto”

