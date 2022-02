Concelho de Silves com cortes de água e trânsito nos próximos dias

Várias localidades do concelho de Silves vão sofrer cortes temporários de fornecimento de água e cortes de trânsito entre os dias 21 e 23 de fevereiro, anunciou a autarquia.

No dia 21 de fevereiro o fornecimento de água será interrompido na Rua do Encalhe e no Núcleo Habitacional 2 do Enxerim, entre as 13:00 e as 18:00, devido à necessidade de execução de trabalhos na rede de abastecimento de água no âmbito da empreitada “Dispositivos de Controlo e Redução de Perdas no Sistema de Abastecimento de Água”, no concelho de Silves.

No mesmo dia, entre as 09:00 e as 14:00, será a vez da Rua Eurico dos Santos, a Avenida do Rio e a Rua Dr. Manuel de Arriaga em Armação de Pêra a sofrerem interrupções de fornecimento de água devido à empreitada “Requalificação Urbana da Baixa de Armação de Pêra – 1.ª Fase – Infraestruturas de Drenagem e Elevação de Pluviais e Saneamento”.

Já em Silves, no mesmo dia, a Rua Francisco Pablos estará cortada ao trânsito entre as 14:00 e as 17:00 devido à necessidade de descarga de material para obra particular.

No dia 23 de fevereiro o fornecimento de água será interrompido na Zona Industrial de Alcantarilha, entre as 09:00 e as 17:00, no âmbito do empreendimento do Sudoeste Retail Park.

Segundo o município, “serão tomadas todas as diligências para que os trabalhos decorram de forma célere e eficiente, pelo que a autarquia agradece a melhor compreensão dos munícipes e utentes do sistema pelos transtornos causados”.

Para esclarecer dúvidas ou obter informações deve contactar o piquete de águas através do número 282 440 860.