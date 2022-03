Concertos Promenade regressam em abril a Lagoa

O ciclo de Concertos Promenade, da Orquestra Clássica do Sul, estão de regresso ao Auditório Calos do Carmo, em Lagoa, no dia 3 de abril pelas 16:30, anunciou a autarquia.

Este segundo concerto, intitulado “Olá e olé”, é dedicado à expressão musical de Portugal e Espanha, com composições que ilustram os dois países e recriam as festas populares da Penísula Ibérica.

O espetáculo conta com a participação do maestro Élio Leal e o barítono Rui Baeta.

Os bilhetes estão à venda a um preço de seis euros e podem ser adquiridos na Ticketline, Fnac, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.