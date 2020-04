COVID-19: José Apolinário visita zona de apoio à população em Silves

O secretário de Estado das Pescas, agora também coordenador na região do Algarve no combate à COVID-19, José Apolinário, visitou na quinta-feira o campus do Instituto Piaget de Silves, transformado em Zona de Apoio à População (ZAP), anunciou o instituto.

Durante a visita, o governante percorreu os espaços que permitem acolher grupos da população em risco que precisem de ficar em isolamento e também para acolher e apoiar, se necessário, elementos das forças da Proteção Civil e do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O secretário de Estado reconheceu as boas práticas implementadas e felicitou as entidades envolvidas, salientado que as entidades do Governo estão atentas e disponíveis para dar todos os apoios necessários.

O campus académico de Silves foi equipado, em tempo recorde, com 50 camas, numa colaboração entre muitas entidades e empresas, públicas e privadas da região. Em caso de necessidade, existe ainda a possibilidade de reforço de mais camas.

A proximidade do campus ao Centro de Saúde de Silves foi um fator determinante na sua transformação numa espécie de hospital de campanha, enquanto as outras duas ZAP foram instaladas em Pêra e Armação de Pêra, permitindo disponibilizar uma oferta extra de 180 camas a pessoas em risco., no total.

O coordenador foi acompanhado pela presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, pelo diretor do Instituto Piaget de Silves, Nelson Sousa, e por representantes das outras entidades.

Nas últimas semanas, estudantes e diplomados de Enfermagem, Fisioterapia e Osteopatia da Escola Superior de Saúde do campus de Silves têm-se oferecido como voluntários para colaborar nas operações de assistência à população, caso seja necessário.

Na véspera da visita ao campus de Silves, José Apolinário já se tinha deslocado à ZAP da Escola Básica 2.3 Dr. António Contreiras, em Armação de Pera, entregando algum material de proteção, como máscaras e gel desinfetante, além de esclarecer a comunidade imigrante local.