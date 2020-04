COVID-19: Vila do Bispo cria linha de apoio psicológico

A Câmara Municipal de Vila do Bispo criou uma linha de apoio psicológico e social para ajudar a população do concelho, enquanto durar a pandemia de COVID-19, anunciou a autarquia.

A linha telefónica está disponível todos os dias, entre as 09:00 e as 18:00 através do número 282 639 285.

Esta medida do município tem como objetivo “responder às questões técnicas relacionadas com a COVID-19, no apoio às áreas de ação social e apoio psicológico”, segundo a Câmara Municipal, em comunicado.

Além desta iniciativa, a autarquia vai começar a realizar as reuniões de câmara através de videoconferência através da aplicação Zoom, com um número limitado de participantes.

Os interessados devem inscrever-se com cinco dias de antecedência através do e-mail reunião.camara@cm-viladobispo.ptcom nome e endereço eletrónico.