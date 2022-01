Crédito Agrícola eleito como melhor banco pela Escolha do Consumidor

O Crédito Agrícola ganhou o prémio de melhor banco, na categoria de “Pequenos e Médios Bancos” da edição deste ano da Escolha do Consumidor, anunciou a empresa.

O banco Crédito Agrícola conquistou assim a preferência dos portugueses com uma nota global de avaliação de 83,67%, um score de 83,84% em satisfação e de 83% em recomendação.

O Crédito Agrícola teve ainda destaque em primeiro lugar em 8 das 10 categorias em avaliação como acessibilidade (online e presencial), linguagem clara, transparência na relação e nos investimentos, diversidade da oferta, segurança nas transações e app completa e de acordo com as necessidades do utilizador.

O banco foi também o mais beneficiado pela análise do Regulador Banco de Portugal no Relatório de Supervisão Comportamental do primeiro semestre de 2021.

No total, para a atribuição deste prémio, foram avaliadas sete marcas e com base na opinião de 1500 consumidores, foram utilizadas metodologias de focus group, priorização de atributos através de painel online e a avaliação efetiva das marcas através da utilização do produto em ambiente real de consumo.

O prémio da Escolha do Consumidor avalia o nível de satisfação do consumir face a produtos e serviços, tendo sido distinguidas este ano 149 marcas de diferentes setores.