Crianças de VRSA participam em estudo sobre impacto da covid-19

As crianças do primeiro ciclo do Agrupamento de Escolas D. José I e do Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo António estão a participar num estudo antropométrico sobre os impactos da covid-19, anunciou a autarquia.

Este estudo vai avaliar todos os alunos do 3.º e 4.º ano de escolaridade nas freguesias de Vila Nova de Cacela e Monte Gordo.

O estudo é feito em parceria com o Agrupamento de Centros de Saúde do Sotavento e com a Divisão de Saúde e Intervenção Social da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.