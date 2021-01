Crónica de Faro: Alta velocidade Faro/Sevilha

OPINIÃO | JOÃO LEAL

Com avanços e recuos, mais recuos do que avanços, este dossier da maior importância para o Sul Ibérico, de modo próprio para as regiões transfronteiriças Algarve/Andaluzia, volta a conhecer um novo alento. Isto porque a influente e marcante Câmara de Comércio da Huelva, no seu último Plenário realizado em finais do ano e na capital onubense, voltou a propor a criação do «Comboio de Alta Velocidade», com ligação entre Sevilha e Faro. A notícia chegou-nos através do conceituado diário «Huelva Informácion», com quem há anos tive o grato ensejo de colaborar, para quem a concretização deste valioso projecto representa «um antes e um depois na economia do Sul Peninsular».



Certo é que múltiplos entraves foram surgindo desde que a ideia do «Alta Velocidade» apareceu, entre os quais: a supressão da linha ferroviária em Espanha, desde a fronteira (Ayamonte) até Sevilha; a diferença da largura de carris nas linhas dos dois países e a Ponte Internacional do Guadiana não haver incluído ou estar preparada para a ligação por comboio.



Neste último item é de justiça recordar a figura do vilarrealense Eng. Hermógenes do Rosário, um técnico de grande competência, criador do Hotel dos Navegadores, em Monte Gordo e cujas propostas para o projecto da Ponte do Guadiana, que incluía a solução ferroviária, nunca foram consideradas.



Mas a Câmara de Comércio de Huelva contrapõe outros argumentos de considerável valia como: a existência de importantes verbas dos fundos comunitários (FEDER), a presidência andaluza da Euroregião, um novo período de apresentação de projectos na União Europeia, o facto de Portugal presidir à União Europeia, neste 1.º semestre de 2021, a extensão da rede europeia de alta velocidade, com a ligação já existente entre Sevilha, Madrid e a Europa, etc.



Huelva, através da sua Câmara de Comércio, voltou a renascer este tema e Faro, cidade irmã, deve prestar-lhe todo o apoio.

João Leal

