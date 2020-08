Crónica de Faro: Dois primos, Valério e Bica, grandes acordeonistas de Estoi

OPINIÃO | JOÃO LEAL

Sempre a típica vila de Estoi, foi tal como outras localidades algarvias (Bordeira, Santa Bárbara de Nexe, Luz de Tavira, Lagos, Areeiro, Faro e tantas mais) terra de famosos e aplaudidos acordeonistas. Foi, entre outros, os casos dos primos carnais Valério Quintas Rodrigues e o professor António da Cruz Bica, que brilharam nas décadas de cinquenta e sessenta do século ido.

De ambos fui amigo, colega na Escola Tomás Cabreira e, no caso do Bica na Escola do Magistério Primário, confesso admirador, de modo próprio quando escutávamos as «Csárdias», música inspirada no folclore húngaro e da autoria do compositor italiano Vitorino Monti (1904).

Eram a grande alegria e cartaz da Tomás Cabreira, pela animação que conferiam às festas escolares, bailes e excursões, em que nunca se escusavam a actuar.

O Valério Quintas Rodrigues, após a conclusão do Curso Geral de Comércio, enveredou pela carreira das Finanças Públicas, onde atingiu o elevado grau de Técnico Superior. Tal como seu primo António fizeram parte de importantes grupos musicais, como a Orquestra Típica Algarvia, de tão saudosa memória, a Império, a «Night and Day», etc. O Valério faleceu em Setembro de 2010, deixando uma profunda saudade. Teve um irmão mais novo, o Virgílio, também «costeleta».

O professor António da Cruz Bica, o outro deste excelso par de acordeonistas e primos estoienses, comigo trabalhou como Mestre Escola em Faro (Escola de São Luís) e encontra-se aposentado do mister pedagógico, vivendo em Lagoa, cujo Município há anos o distinguiu com a «Medalha de Mérito Cultural», pelo notável trabalho realizado, como foi o caso do Orfeão. Viveu em Moçambique alguns anos antes da descolonização. Tem um irmão, também antigo aluno da Tomás Cabreira, o Orlando João, aposentado da Câmara Municipal de Faro, autor de vários livros sobre técnicas e tácticas do futebol.

Dois farenses, de invulgar estatura cívica e musical, que aqui nos apraz, com toda a justiça, recordar!

