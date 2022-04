Cyberbullying vai ser discutido em VRSA

A Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António (VRSA) vai promover sessões com o tema do cyberbullying para os jovens que frequentam as escolas da cidade entre os dias 6 e 7 de abril, anunciou a autarquia.

“Apaga o Cyberbullying” é uma iniciativa da estagiária de Educação Social e dos estagiários de Informática da Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António, que vai decorrer na sala multiusos da sede.

Os jovens da Escola D. José I e da Escola Secundária vilarrealense vão receber ferramentas de diagnóstico e de prevenção de comportamentos agressivos na internet através da dinâmica do “Teatro do Oprimido”.

“A problemática do cyberbullying é cada vez mais preocupante e com dados alarmantes, devido aos jovens terem pouca consciência de que o que é postado/comentado na internet tem consequências no dia-a-dia de todos”, refere a Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António em comunicado.

Através da dinâmica do “Teatro do Oprimido” será fornecido aos jovens as ferramentas de diagnóstico e de prevenção de comportamentos agressivos na internet.