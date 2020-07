DGS aponta mais 10 infeções no Algarve nas últimas 24 horas

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Algarve tem hoje um total de 790 casos de COVID-19, mais 10 infeções do que ontem, enquanto a nível nacional existem 48636 infetados, 1689 mortes (mais 5) e 33369 recuperados, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde.

De acordo com o documento de situação epidemiológica no Algarve divulgado na sexta-feira pela Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro, já foram registados 17 óbitos na região por covid-19, contrariando as informações reveladas pela DGS, que anunciam 15 mortes no Algarve desde o início da pandemia. Segundo uma fonte da Administração Regional de Saúde, estes “dois óbitos ocorreram na região, mas as pessoas não tinham residência no Algarve”, revelou ao JA.

O documento da Proteção Civil informa também que na sexta-feira existiam 232 casos ativos, 514 recuperados, 708 em vigilância ativa e 11 internados, três deles em cuidados intensivos.

Hoje, a região Norte regista 18338 casos confirmados e 827 mortos, enquanto o Centro tem 4357 infetados e 251 óbitos, segundo a DGS.

Em Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 24261 casos e 562 mortos e o Alentejo tem 630 infetados e 19 óbitos. Os Açores têm 158 infeções e 15 mortes registadas e a Madeira tem 102 infetados e nenhum óbito.

Existem 1620 pessoas a aguardar resultados laboratoriais e 35081 estão em vigilância pelas autoridades de Saúde. Entre os 439 internamentos, estão 61 nos cuidados intensivos.

“A informação apresentada refere-se ao total de notificações médicas no sistema SINAVE, não incluindo notificações laboratoriais”, refere a DGS no boletim e, “como tal, pode não corresponder à totalidade dos casos por concelho”.

Estes são “dados por concelho de ocorrência, apresentados por ordem alfabética” e “quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados”.

Ainda segundo as notas adicionadas ao documento de hoje, “a caracterização demográfica dos casos confirmados terá uma atualização semanal publicada à segunda-feira, na pendência de desenvolvimentos nos sistemas de informação”.

O boletim pode ser consultado aqui.