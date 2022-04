Dia dos Monumentos e Sítios assinalado no Forte de Castro Marim

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, a 18 de abril, vai ser assinalado no concelho de Castro Marim com visitas guiadas ao Forte de S. Sebastião, anunciou a autarquia.

As visitas são bilingues e organizadas em três sessões, entre as 10:00 e as 14:30, limitadas a 20 participantes em cada hora e sujeitas a inscrição prévia até ao dia 15 de abril através do e-mail [email protected] ou do telefone 281 510 747.

O Forte de São Sebastião de Castro Marim, com este nome devido à ocupação do local onde anteriormente terá existido uma ermida dedicada àquela personalidade, é considerado como “o melhor exemplo conservado do que foi o amplo processo de renovação do sistema defensivo da vila nos meados do século XVII”.

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi criado pelo Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios a 18 de abril de 1982 e aprovado pela UNESCO no ano seguinte, com o objetivo de sensibilizar os cidadãos para a diversidade e vulnerabilidade do património, bem como para a necessidade da sua proteção e valorização.