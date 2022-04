Dia Mundial da Saúde em Castro Marim com fitness

A Câmara Municipal de Castro Marim vai assinar o Dia Mundial da Saúde, a 7 de abril, com uma aula de fitness no Pavilhão Municipal, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa é gratuita e vai decorrer a partir das 18:00, integrada na política de promoção da atividade física desenvolvida pelo município, “que está a retomar progressivamente as suas atividades e iniciativas no âmbito do desporto, saúde e bem-estar”, segundo o comunicado.

As inscrições devem ser feitas antecipadamente através do e-mail piscina@cm-castromarim.pt ou do telefone 281 510 748.

“Consciencializar a população para os benefícios do exercício físico, na prevenção e no tratamento de doenças, bem como contributo essencial no bem-estar psicológico, é o principal objetivo desta iniciativa, sempre perspetivando o aumento da longevidade e da qualidade de vida dos castromarinenses”, refere o município em comunicado.