Dias Medievais regressam dois anos depois

Os Dias Medievais estão de regresso a Castro Marim entre os dias 24 e 28 de agosto, depois de dois anos de interrupção devido à pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

A organização promete retornar “com a devida cautela” e conta este ano com ilustrações do castromarinense Nuno Rufino, licenciado em Escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, que desenhou o Bobo da Corte, o Frade, a Rainha, o Rei e o Cavaleiro.

Os bilhetes encontram-se à venda na Bilheteira Online, Fnac, Worten, El Corte Inglés, CTT, Quiosques Serveasy, pelo telefone 1820 da MEO, Agência de Bilhetes para Espetáculos Públicos e durante o evento, nas bilheteiras dispersas na vila.

Para o Mercado Medieval, a partir dos 12 anos, o preço é de 3,50 euros, enquanto o mesmo bilhete mas com direito a visita ao castelo tem um preço de 3 euros entre os 6 e 11 anos e a partir dos 12 anos com um valor de 7,50 euros, com oferta de caneca.

O banquete, uma recriação histórica da ceia medieval, com acesso ao castelo e ao mercado e oferta de caneca, tem um custo de 48 euros.

Para ser rei por uma noite nesta recriação e ter um lugar de destaque na Mesa Real, as entradas têm um valor de 60 euros.

Já os passes de cinco dias têm um custo de 7,50 euros para crianças entre os 6 aos 11 anos e de 15:00 para adultos, com acesso ao castelo, Mercado Medieval e oferta de caneca.

A entrada é gratuita a todos os figurantes devidamente trajados.

Os cidadãos com residência permanente no concelho podem levantar gratuitamente o seu acesso à edição deste ano dos Dias Medievais de Castro Marim até dia 19 de agosto nas Juntas de Freguesia de Altura, Azinhal, Castro Marim e Odeleite, após apresentarem o comprovativo de residência e identificação.