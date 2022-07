Dino D’Santiago atua na Festa do Avante

O músico quarteirense Dino D’Santiago é um dos artistas confirmados para a edição deste ano da Festa do Avante, que decorre na Quinta da Atalaia, no Seixal, entre 2 e 4 de setembro, anunciou o Partido Comunista Português (PCP).

“Este ano estarei presente na Festa do Avante, porque não há festa como esta”, refere o artista algarvio numa declaração em vídeo.

Dino D’Santiago, que já atuou no evento em 2020, irá apresentar os seus maiores sucessos e as músicas do seu mais recente álbum, “Badiu”, lançado em 2021 com a participação de artistas como Branko e Slow J.

A Entrada Permanente (EP) para os três dias da Festa do Avante já se encontra disponível através da Ticketline a um preço de 27 euros.