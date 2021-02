Docapesca reforçou segurança do porto de pesca de Olhão

A Docapesca anunciou hoje que está concluída a empreitada de reforço das condições de segurança do porto de pesca de Olhão, que representou um investimento de 25 mil euros.

Os trabalhos contemplaram o fornecimento e montagem de um sistema de videovigilância com 10 câmaras (7 fixas e 3 móveis).

Recorda a empresa estatal que também terminou em janeiro a renovação da iluminação pública no porto de pesca de Olhão, um investimento próximo dos 40 mil euros que contemplou a substituição das 24 colunas e luminárias das três pontes cais.

As intervenções na iluminação pública, com a mudança para LED, inserem-se no plano de melhoria da eficiência energética que a empresa tem vindo a implementar em vários portos de pesca a nível nacional, o que se traduziu já numa redução de 49% da potência instalada.

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A. é uma empresa do Setor Empresarial do Estado tutelada pelo Ministério do Mar, que tem a seu cargo, no continente, o serviço da primeira venda de pescado e o apoio ao setor da pesca e respetivos portos, dispondo de 22 lotas e 37 postos.

