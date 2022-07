Doutoranda do CCMAR é Jovem Embaixadora do European Marine Board

A bolseira de doutoramento FCT do Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) e da Universidade do Algarve (UAlg), Juliette Biquet, foi nomeada como Jovem Embaixadora da European Marine Board (EMB), anunciou a instituição.

Esta nomeação decorreu após uma candidatura feita em fevereiro para o recrutamento de dois novos jovens investigadores e colocou a jovem numa plataforma que promove a investigação marinha e a diminuição do fosso entre ciência e política.

O EMB “transfere conhecimentos entre a comunidade científica e os decisores, promovendo a liderança da Europa na investigação e tecnologia marinha”, segundo o comunicado.

“Desejo primeiro juntar-me a uma rede de pessoas que trabalham na área das ciências marinhas e, assim, fazer parte das discussões científicas que acontecem nos diferentes grupos de trabalho da EMB, bem como participar no eixo ciência-política e encorajar cada vez mais ações de comunicação”, afirmou Juliette Biquet.

A jovem é apaixonada pela proteção dos oceanos e candidatou-se ao Programa dos Jovens Embaixadores da EMB para “fazer parte dos processos e interações entre cientistas e decisores”, pois deseja “partilhar a sua paixão pelo oceano e sua proteção”.

De origem francesa, Juliette é uma jovem investigadora na área da ecologia e ciências da conservação, com interesse pelas ciências naturais e funcionamento e proteção de socio-ecossistemas.

Está envolvida em vários projetos sobre o impacto das pescas, as consequências evolutivas das alterações climáticas, a perceção da natureza ou a monitorização da população em vários ecossistemas, além da mediação científica sobre biodiversidade.

Atualmente, está a especializar-se em ecologia marinha, através da realização do doutoramento no CCMAR, com co-orientação dos ecologistas e cientistas sociais, Bárbara Horta e Costa (CCMAR), Joachim Claudet (CRIOBE, França) e Juliette Young (INRAE, França).