E-Redes entrega viatura aos Bombeiros Sapadores de Faro

A E-Redes entregou no dia 23 de fevereiro uma viatura aos Bombeiros Sapadores de Faro, no âmbito do programa "Doar para Proteger”, inserido no Plano de Investimento Social, anunciou a empresa.

Esta iniciativa tem como objetivo “apoiar as entidades com um papel ativo na sociedade, no âmbito da defesa da floresta e da prevenção dos incêndios”, segundo o comunicado da empresa E-Redes.

A cerimónia decorreu na corporação de bombeiros com a participação do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, e do comandante dos Bombeiros Sapadores de Faro, José Tomás Valente.

A chave da viatura, da marca Renault Megane, foi entregue pelo diretor de Autarquias Sul da E-Redes, António Leal Sanches.