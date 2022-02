Empresas já podem inscrever-se na Feira de Emprego da UAlg

As empresas que queiram recrutar durante a quinta edição da feira de emprego da Universidade do Algarve (UAlg) já podem proceder à sua inscrição até ao dia 13 de março, anunciou a instituição de ensino superior.

A UAlg Careers Fair vai decorrer no dia 24 de março e tem como objetivo “contribuir para a entrada de estudantes e diplomados da UAlg no mercado de trabalho, facilitando-lhes o processo de procura de emprego e o desenvolvimento de uma carreira profissional”, segundo o comunicado da universidade dirigido às empresas interessadas.

A universidade pretende que esta iniciativa “continue a ser um evento de referência, mantendo a alta taxa de empregabilidade dos seus diplomados”.

Os estudantes e os diplomados da Universidade do Algarve vão ter a oportunidade de contactar com empresas e instituições presentes, além de assistir às suas apresentações, presencialmente no complexo pedagógico do Campus das Gambelas ou através de uma plataforma.

As inscrições podem ser online.