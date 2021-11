Era o nosso jornal que o ligava ao mundo

Aos 76 anos, o antigo soldado pega numa das últimas edições do JORNAL do ALGARVE, com a mesma curiosidade que tinha aos 20, quando folheou o n.º 517 que lhe chegou da metrópole, em 1967. Foi este jornal, que durante dois anos e dois meses a fio carinhosamente lhe foi endereçado por sua mãe, que o ligou ao mundo, por entre tiros e fogo posto. Aqui lhe contamos a história de Mário Prudêncio Alves, o homem que, na juventude, descansava da guerra e do ódio e encontrava a paz no papel macio do JA

Exemplar que apresenta na foto, em 1967

Quando segurou o JORNAL do ALGARVE para a fotografia, já lá vai mais de meio século, estava “num sítio no meio do nada, onde os comandantes quiseram que houvesse uma força” e, ele e outros, abriram uma estrada com 50 km. Num lugar com um nome impronunciável, Mário Prudêncio Alves escancarava para a posteridade um momento de intervalo nos tiros e na abertura da estrada, a trator e catanada. Nem tem a certeza da data certa do retrato, Mário recebia o jornal com algum atraso sobre a data de saída. Mas, com lupa ou zoom digital, é possível divisar a data de saída do periódico fundado uma década antes por José Barão, e então dirigido interinamente por José Manuel Pereira: 18 de fevereiro de 1967.

Em África, entre mosquitos e balas, um português do Algarve recebia em Moçambique um pouco mais do elo de ligação ao mundo do que as singelas e lacrimosas cartas da namorada e da mãe, Maria da Conceição Prudêncio, assinante de anos do jornal publicado em Vila Real de Santo António.

João Prudêncio

