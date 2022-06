Escola de Hotelaria e Turismo vence concurso da Sociedade Ponto Verde

A Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve é uma das 12 vencedoras do concurso “Reciclar é na Boa!”, lançado pela Academia Ponto Verde no início do ano letivo.

Os alunos foram premiados com uma tarde de entretenimento pensada para todas as idades. ‘Feirinha dos Jogos’, com desafios para testar a pontaria e rapidez dos mais novos, ‘Recicla Lab’, uma máquina que permite ver ao vivo uma garrafa de plástico a dar vida a um novo objeto e o ‘Palco da Academia’, onde os alunos podem interpretar músicas, poemas ou corografias sobre o tema da sustentabilidade ambiental, fazem parte da programação.

Em todo o país, incluindo os arquipélagos da Madeira e dos Açores, foram mais de 120 as escolas que participaram no concurso. Este é um projeto educativo da Sociedade Ponto Verde destinado à comunidade escolar que visa sensibilizar e envolver alunos, professores e famílias para a adoção de hábitos de reciclagem, mostrando-lhes a importância do seu contributo para um futuro mais sustentável.

“Além de premiar o empenho e criatividade dos alunos, implícitos nos projetos desenvolvidos no concurso, este roadshow vem contribuir para a aprendizagem, reflexão e sensibilização para a reciclagem, a fim de promover mudanças nos gestos diários dos mais novos, na escola e na comunidade em que se inserem”, refere Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde.

Até ao final do mês, o roadshow irá percorrer os distritos de Évora, Guarda, Porto e Setúbal, terminando o seu percurso novamente em Faro, na Escola EB. 2/3 Dr. José Neves Júnior.