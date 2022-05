Está a chegar o seminário onde pode aprofundar técnicas de guarda-redes

O município de Lagoa e a Escola de Guarda-Redes Márcio Ramos promovem, no próximo dia 05 de junho, no Auditório da Escola Jacinto Correia, um seminário designado “All for the keeper”.

O seminário é aberto não só a técnicos de guarda-redes, mas também os demais agentes que compõem as equipas técnicas, assim como fisioterapeutas, fisiologistas, árbitros e também atletas.

A iniciativa contará com a participação de Rui Barbosa (antigo treinador de guarda-redes do FC Porto, Wolverhampton e Tottenham), Luís Esteves (antigo treinador de guarda-redes do Benfica e Spartak Moscovo), João Santos (treinador de guarda-redes do Casa Pia AC), Vasco Faísca (treinador do SC Farense), Duarte Gomes (antigo arbitro internacional), Armando Alves (jornalista do Record) e Gonçalo Castanho (psicólogo de performance).

A inscrição é gratuita, mas limitada aos lugares disponíveis no auditório.