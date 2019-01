Estrada “velhinha” utilizada por “milhares de carros” vai ser recuperada em Portimão

A Câmara de Portimão vai investir cerca de 71 mil euros para arranjar a “velhinha” estrada do Vau. As obras vão arrancar ainda este mês, através de uma empreitada que irá permitir a colocação de um novo pavimento naquela via.

“Apesar de ser uma estrada secundária, a estrada do Vau é utilizada diariamente por milhares de automóveis, sobretudo no período do verão, sendo que o pavimento há muito que necessitava de uma intervenção global de recuperação”, adianta a autarquia portimonense.

A intervenção está prevista ter a duração de dois meses e, para além da recuperação do piso, estão ainda planeadas obras para “garantir uma adequada circulação das águas pluviais e disciplinar o estacionamento”.

“Em termos de obra, será executado um coletor de pluvial e respetivos sumidouros, será alcatroada a estrada e implementada sinalética horizontal e vertical”, refere a câmara municipal em comunicado, frisando que a circulação automóvel alternativa será devidamente sinalizada no local.