Estratégias de turismo sustentável serão discutidas em seminário

O seminário “Turismo sustentável em Lagos – Das políticas à ação” terá lugar no próximo dia 27 de abril, no Hotel Tivoli Lagos, uma iniciativa do Projeto SuSTowns que visa lançar um plano de ação para o turismo que tem como base princípios de sustentabilidade e inclusão.

Promovido pela Universidade do Algarve através do projeto Interreg MED, o projeto SuSTowns escolheu Lagos como cidade piloto, sendo que tem vindo a desenvolver no concelho uma plataforma de trabalho que visa promover o desenvolvimento de um turismo mais sustentável em pequenas cidades costeiras de grande valor histórico, pequenas ilhas do litoral e pequenas cidades do interior ao longo da bacia do Mediterrâneo.

O projeto tem tido como base as alterações climáticas, a crise pandémica e os conflitos geopolíticos, elementos que aumentaram as incertezas dado os impactos na atividade turística. Nesse sentido, o SuSTowns apresenta agora os resultados obtidos na investigação com vista ao consequente plano de ação, definição de linhas estratégicas para um turismo mais verde e inclusivo. Para além da apresentação dos resultados do projeto, serão igualmente abordados temas como ambiente, sociedade, política e governança, espaço urbano, cultura, turismo e economia.

O seminário, a decorrer no Hotel Tivoli Lagos entre as 09:30 e as 17:30, é de acesso gratuito, sendo necessária inscrição através de um formulário online.

Consulte o programa completo aqui.