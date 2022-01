Eurocidade do Guadiana promove território na FITUR

A Eurocidade do Guadiana, composta pelos municípios de Vila Real de Santo António, Castro Marim e Ayamonte, está a reforçar a promoção do território na Feira Internacional de Turismo de Madrid para se consolidar como destino transfronteiriço, anunciou a entidade.

Para promover o território, a Eurocidade do Guadiana lançou a sua nova marca turística, intitulada “A Fronteira Líquida”, que está acompanhada de uma forte campanha de marketing digital “com o objetivo de atrair visitantes que venham conhecer e usufruir do território comum dos três municípios transfronteiriços como um único destino”.

Esta nova marca aposta nas qualidades naturais e paisagísticas do território, além do património cultura e a vasta oferta de atividades de lazer.

A primeira apresentação está marcada para esta quarta-feira, dia 19 de janeiro, em Huelva, onde os representantes políticos e técnicos da Eurocidade do Guadiana irão promover “A Fronteira Líquida” e o “Território Museu”.

Já a partir do dia 20 de janeiro, “A Fronteira Líquida” será apresentada em Madrid no stand da Mindful Travel Destinations, que fica localizado no Hall 10 Stand 10B01.

No dia seguinte, pelas 13:00, os representantes da Eurocidade vão criar alianças com agências de viagens especializadas e operadores turísticos interessados em destinos de proximidade, com oferta de recursos nacionais, património e atividades humanas.

Através de “A Fronteira Líquida”, a Eurocidade do Guadiana tem agendadas várias reuniões e sessões de trabalho no stand da Plataforma Representativa do Estado para Pessoas com Deficiência Física, com o objetivo de continuar a crescer na área do turismo acessível.

Além de Madrid, a Eurocidade do Guadiana também irá apresentar a marca no Fórum La Rábida de Huelva.

Ao mesmo tempo está a decorrer uma campanha de marketing digital para dar a conhecer a Eurocidade do Guadiana ao grande público, para que os residentes e os potenciais visitantes tenham conhecimento da oferta turística do território.

Esta campanha destaca a beleza natural e paisagística, a oferta cultural e patrimonial e as atividades transfronteiriças, que pode ser acompanhada através da hashtag #AFronteraLíquida.