Faleceu José Militão, ex-atleta e fundador do Grupo Desportivo Pic-Nic

Faleceu no domingo, dia 10 de julho, o ex-atleta e fundador do Grupo Desportivo Pic-Nic, José Manuel Militão, aos 78 anos, anunciou a autarquia de Vila Real de Santo António.

José Militão esteve ao serviço do clube vilarrealense desde o ano de 1963 como atleta e dirigente e foi o grande impulsionador do atletismo na década de 80.

Nessa altura, foi um dos grandes responsáveis pela organização de várias competições de atletismo no concelho de Vila Real de Santo António como a ultramaratona “12 Horas de Vila Real de Santo António”, “Corrida de 24 Horas”, a “Meia Maratona Marquês de Pombal”, “X Milhas do Guadiana”, “Travessia do Guadiana” ou a história “Corrida da Baía de Monte Gordo”.

Ao longo da sua vida ocupou vários cargos nos órgãos sociais do grupo, mas destacava-se por ser a “alma master” do clube.

Como treinador, formou vários atletas homens e mulheres ao longo dos últimos 30 anos, contribuindo assim para a obtenção de títulos regionais e nacionais.

Enquanto profissional, foi distinguido diversas vezes pela Associação de Atletismo do Algarve como Dirigente do Ano e Treinador do Ano.