Faleceu treinador que estreou Farense na I Liga há cinco décadas

Joaquim Reina, que em 1969, como treinador, conseguiu levar pela primeira vez o Farense à I Liga, faleceu na sexta-feira no Hospital de Faro, vítima de insuficiência cardíaca.

Reina defendeu as cores dos “Leões de Faro” durante 14 épocas consecutivas (de 1953 a 1967), tendo sido considerado o melhor lateral-direito do futebol português, mesmo militando no segundo escalão, recebendo por isso o prémio de mérito do consagrado (na época) jornal Mundo Desportivo.

Joaquim Reina, natural de Vila Real de Santo António, contava 91 anos e iniciou a sua carreira (lateral-direito) no clube da cidade natal, transitando depois para o Farense, que serviu, como jogador, ao longo de 14 épocas e, depois, como treinador e noutras funções.



À família enlutada e ao clube, o JORNAL DO ALGARVE apresenta as mais profundas condolências.