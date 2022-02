Família apela a recolha de tampas para ajudar bebé com doença rara

Martim, de apenas um ano e natural do Algarve, foi diagnosticado com Síndrome de Charge, e devido à sua condição de saúde a família está a promover uma recolha de tampas e de donativos para proporcionar tratamentos médicos ao bebé.

Segundo a família, a criança sofre desta síndrome raro, que se traduz numa desordem que afeta muitas áreas do corpo. Apesar da gravidade da doença variar muito de pessoa para pessoa, o bebé tem anormalidades no nervo craniano, que pode afetar o músculo do processamento sensorial.

Além disso, Martim tem também dificuldade na ingestão de alimentos, uma capacidade reduzida de cheiro e uma profunda perda de audição de um dos lados.

O pequeno Martim precisa de realizar três tipos de fisioterapia: Terapia do Movimento, Terapia da Fala e Terapia Ocupacional.

A família apela à recolha de tampas de plástico de garrafas de água, sumos, detergentes, champôs ou caricas e rolhas de cortiça, que podem ser entregues em vários pontos, além dos donativos que podem ser feitos através do IBAN PT50004571904024751105440.

“Diagnóstico não é futuro” é o lema da campanha de solidariedade criada pela família de Martim.