Farense assegura brasileiro Abner por três épocas

O lateral-esquerdo Abner, internacional sub-20 pelo Brasil que já passou pelo Estoril, é o 11.º reforço do Farense para a temporada de regresso à I Liga de futebol, tendo assinado contrato de três épocas.

“A Sporting Clube Farense – Algarve Futebol S.A.D. comunica que chegou a acordo com o PSTC – Paraná Soccer Technical Center para a transferência a título definitivo do atleta Abner Almeida. O contrato celebrado tem a duração de três épocas desportivas”, anunciou o emblema de Faro no seu site oficial.

O jogador de 24 anos, que na primeira metade do ano alinhou no Água Santa (Brasil), no campeonato estadual de São Paulo, terá a sua segunda experiência no futebol português, depois de ter passado pelos estorilistas na época 2017/18, com um total de dez jogos na I Liga.

Depois do Coritiba, onde transitou do futebol de formação para os seniores, Abner assinou pelo Real Madrid (Espanha) em 2014, mas só foi utilizado na equipa B dos madrilenos, no terceiro escalão do futebol espanhol.

Após a passagem pelo Estoril, voltou ao Brasil em 2018, vinculando-se ao Paraná Soccer e sendo consecutivamente emprestado a Coritiba, Athletico Paranaense e Água Santa.

Abner junta-se na lista de reforços do Farense, que há 18 anos estava afastado da I Liga, aos guarda-redes Rafael Defendi e Ricardo Velho, defesas Alex Pinto, Eduardo Mancha e César, médios Amine Oudrhiri e Cláudio Falcão e avançados Brian Mansilla, Pedro Henrique e Stojiljkovic.

O clube orientado por Sérgio Vieira inicia o campeonato no terreno do Moreirense, em partida marcada para domingo, às 18.30.