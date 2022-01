Farense: Guarda-redes Ricardo Velho renova contrato até 2024

O guarda-redes Ricardo Velho renovou esta sexta-feira contrato com o Farense até 2024, anunciou a equipa da II Liga portuguesa de futebol, que representa desde a época passada.

“O promissor guarda-redes de 23 anos, no clube desde 2020, é um exemplo de que o profissionalismo e a dedicação sempre trarão os seus frutos. Desejamos que a sua caminhada seja sempre no sentido do sucesso e que defenda as cores do Farense com toda a garra de um verdadeiro ‘leão do sul’”, refere o emblema de Faro nas redes sociais.

Ricardo Velho não somou qualquer jogo durante a sua primeira temporada no Farense.

Já esta época, o guardião, formado no Sporting de Braga, conseguiu a titularidade à sexta jornada da II Liga, levando já um total de 13 partidas oficiais.

O Farense ocupa o 16.º lugar no segundo escalão, com 14 pontos e dois jogos em atraso.