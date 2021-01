Farense tropeça perante FC Porto que se isola no segundo lugar

Um golo do iraniano Mehdi Taremi garantiu segunda-feira ao FC Porto os três pontos em casa do Farense, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, permitindo aos ‘dragões’ isolarem-se no segundo lugar da prova.

O tento solitário da partida foi anotado logo aos 15 minutos, tendo os campeões nacionais tirado assim benefício do escorregão do Benfica no estádio da Luz, ao empatar 1-1 na receção ao Nacional.

Com esta vitória, o FC Porto isola-se no segundo lugar, agora com 35 pontos, apenas menos um do que o comandante Sporting, que na terça-feira joga em casa do Boavista, e mais dois do que o Benfica, enquanto a equipa algarvia conserva o 17.º e penúltimo lugar, com 12.

