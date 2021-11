Faro: Cidadãos contra a retirada de árvores na Praça Ferreira de Almeida

A poda “radical” e o desenraizamento de árvores junto à Praça Ferreira de Almeida foram denunciados pelo Glocal Faro, movimento de cidadãos da cidade criado em dezembro de 2009. Os farenses deixaram mensagens de indignação no local.

Na nota enviada, pode ler-se que, na semana passada, os residentes da cidade “foram surpreendidos com a poda radical e posterior desenraizamento de árvores junto à Praça Ferreira de Almeida, em Faro, árvores com várias décadas, que sombreavam um dos principais largos da Baixa da cidade”.

O Glocal Faro reforça que, por estarem localizadas na “Zona Geral de Proteção do Palacete Doglioni”, que está classificado como imóvel de interesse público, é necessária uma autorização prévia da Direção Regional da Cultura para qualquer intervenção no local.

Deste modo, a Glocal Faro sublinha que “não considera que uma retirada de árvores sadias e adultas constitua uma requalificação urbana. (…) A prática reiterada do executivo camarário farense de tratar as árvores como mobiliário urbano quando elas são património de todos nós, bem como garantia a vida na terra, é revoltante e inaceitável”, concluem no comunicado enviado às redações.

Os cidadãos mostraram o seu desagrado através da colocação de mensagens no local



