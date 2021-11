Faro: Cidade está “marafada” para ser a Capital Europeia da Cultura 2027

A candidatura de Faro à Capital Europeia da Cultura, em 2027, é um projeto que procura envolver os cidadãos na busca de soluções para a cidade e que vê neste título uma oportunidade para melhorar as condições de vida dos farenses (e algarvios), com o objetivo de desenvolver a região a nível cultural, económico, social e ambiental. O JA esteve presente na sessão de apresentação da equipa responsável pela candidatura, num ambiente em que a confiança, a motivação e o trabalho de equipa saltaram à vista.

Paulo Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Faro, esteve presente no evento e fez questão de salientar que esta candidatura é “muito mais do que um programa artístico. Não é um projeto de elite. É uma candidatura que procura o desenvolvimento cultural, mas também o desenvolvimento social e económico da região”.

O “Big Book”, documento onde constam as diretrizes da candidatura, será enviado para a Comissão Europeia, segundo a organização, já no próximo dia 23 de novembro, no qual fazem parte quatro eixos de ação, que a seu tempo serão revelados. Regenerar a cidade, elevar o seu perfil internacional, dar um novo fôlego e uma nova vida à cultura, impulsionar o turismo e o desenvolvimento cultural, social e económico da região onde a cidade se insere, são os benefícios que o título de Capital Europeia da Cultura podem trazer a Faro, e naturalmente ao Algarve.

Com base no Plano Estratégico para a Cultura (PEC FARO 2030), o projeto centra-se no reforço do alcance, diversidade e dimensão europeia da oferta cultural da cidade, alargando o acesso e a participação na cultura e reforçando a capacidade do setor cultural na cidade e as suas ligações a outros setores. Neste sentido, o vice-presidente da Câmara Municipal de Faro atenta que “temos de pensar não no que a candidatura pode fazer por Faro, mas o que Faro pode fazer pela Europa, em matéria da cultura”, destacando ainda o movimento associativo e criativo que já se faz sentir na cidade, fruto de inúmeros projetos culturais que têm marcado a diferença na região, como é o caso do projeto “Cataplanas do Mundo”, que visa, através da gastronomia, incluir cidadãos estrageiros em risco.

O projeto Faro2027, coproduzido pela Universidade do Algarve, Região Turismo do Algarve e pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), prioriza, nesta caminhada, o combate à pobreza, o crescimento das atividades culturais, a criação de oportunidades para jovens, a melhoria do espaço público, o aumento do respeito pela natureza e a consolidação do turismo anual, ao invés do turismo sazonal.

A dimensão da estrutura envolvida, com dezenas de pessoas a trabalhar nesta candidatura, o envolvimento e o apoio dos habitantes da cidade, e da região, no processo da candidatura são algumas singularidades da candidatura Faro2027, revelando Paulo Santos que “nunca houve nenhum processo que fosse tão participado quanto este”, o que traduz também o empenho e a motivação da equipa envolvida.

Paulo Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Faro

É através da “Banca da Cultura”, um espaço de partilha de sugestões localizado no Mercado Municipal de Faro (e que também teve o seu espaço na Feira de Sta. Iria 2021), criado para dar voz aos municipes, que a candidatura Faro2027 oferece aos residentes a oportunidade de identificar os maiores problemas da cidade, e que compõem a “manta de retalhos” do “Big Book”, levando-os também a refletir sobre de que forma este título poderá estar na base de resolução dos problemas da cidade. Ou seja, todos os que passarem por esta Banca, estão de alguma forma a contribuir para que esta seja uma candidatura sólida e vencedora.

A iniciativa, que teve lugar na Quinta da Associação de Proteção à Rapariga e à Família, em Faro, contou ainda com o testemunho de Klass Dijkstra, consultor para a comunicação do Faro2027 e um dos responsáveis pela vítoria da cidade holandesa de Leeuwarden a Capital Europeia da Cultura, em 2018.

A verba disponível para a candidatura vencedora será de 25 milhões de euros, segundo o anuncio feito pela Ministra da Cultura, Graça Fonseca, em outubro.



Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Leiria, Guarda, Oeiras e Viana do Castelo são, para já, as cidades que manifestaram interesse na candidatura à CEC2027, que decorrerá em simultâneo em Portugal e na Letónia.



A escolha da cidade vencedora será feita por um júri, composto por dez peritos independentes, nomeados por instituições europeias, e para o qual Portugal escolherá dois elementos entre janeiro e junho do próximo ano. Em 2023, será anunciada a vencedora.

