Faro garante refeições e vales alimentares a alunos carenciados

O município de Faro está a garantir desde o início da semana refeições em regime de take away e vales alimentares a alunos carenciados do concelho, informou a autarquia.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, revelou que são “cerca de 90 alunos” dos 1600 que integram os escalões A e B beneficiários da ação social escolar do pré-escolar e do 1.º ciclo que estão a receber apoio na forma de refeições escolares.

Rogério Bacalhau adiantou que a alimentação é assegurada em “regime de take away” e confecionada na Escola Básica da Conceição, sendo depois “distribuídas em vários estabelecimentos do concelho”.

Na cidade, o ponto de recolha é a Escola Básica do Carmo e nas restantes freguesias as refeições são entregues nas escolas básicas da Conceição, de Estoi, de Bordeira, de Santa Bárbara de Nexe, de Montenegro e Areal Gordo.

Em comunicado, a autarquia adianta que as refeições são servidas em descartáveis de doses individuais que os encarregados de educação ou alunos devem recolher numa daquelas escolas.

A recolha das refeições deve ser feita entre as 12:30 e as 13:30, para consumo nas suas residências, de forma a evitar a permanência nas escolas.

Durante esta primeira semana, desde segunda-feira e até sexta-feira, está prevista a entrega de 554 almoços, numa média de 115 refeições diárias.

O município informou ainda que vai também disponibilizar, aos alunos dos escalões A e B do ensino pré-escolar e 1.º ciclo, vales para utilização nos estabelecimentos que aderiram ao programa ‘Faro.Somostodos’ e que comercializam produtos alimentares.

Este apoio adicional irá beneficiar 1.530 alunos carenciados, que receberão seis vouchers, no valor de 30 euros, numa medida que pretende ao mesmo tempo, “beneficiar o comércio tradicional e fomentar a economia circular no concelho”.

Todas as escolas de todos os níveis de ensino estão encerradas desde a passada sexta-feira e durante duas semanas, uma medida anunciada pelo Governo para conter a pandemia de covid-19.

O Governo apontou, entretanto, o dia 8 de fevereiro para o início do ensino remoto, não havendo ainda data prevista para o regresso às aulas presenciais.

