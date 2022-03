Faro: Mercado Municipal recupera serviço de lavagem automóvel

O Mercado Municipal de Faro anuncia a recuperação do serviço de limpeza, lavagem e tratamento de automóveis, localizado no piso inferior (- 2) do parque de estacionamento do edifício e que reabre, após mais de 2 anos de encerramento, com um serviço renovado.

De acordo com a Ambifaro, empresa que tem concessão da gestão do Mercado Municipal de Faro, trata-se de um serviço diferenciado, de limpeza personalizada, que vem aumentar a oferta do Mercado para todos os que o visitam e que é assegurado por uma empresa de referência neste tipo de prestação.

No caso particular do novo posto, designado “Auto Clínica II”, a grande vantagem, “para além da qualidade do serviço e do compromisso de respeito pelo meio ambiente, é a comodidade associada à centralidade e ao estacionamento fácil e acessível”. Para o responsável da empresa, Ivandro Rossa, a diferença é que “os clientes do Mercado podem higienizar por dentro e por fora as suas viaturas, enquanto fazem, tranquilamente, as suas compras ou usam qualquer dos serviços públicos disponibilizados no edifício. Quando regressam, têm o seu veículo limpo e preparado ao seu gosto e na hora marcada”.

Para a Administração da Ambifaro, esta novidade “representa a recuperação de mais uma oferta para o Mercado e que facilitará o quotidiano a tantos dos nossos fregueses, que cada vez mais veem no nosso parque de estacionamento um serviço útil, cómodo, completo e extremamente acessível”.