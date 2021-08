Faro recebe Legendary Tigerman e Tiago Bettencourt na rampa do teatro

Os artistas Tiago Bettencourt, The Legendary Tigerman, Capitão Fausto, a banda do filme “Variações” e Neev são alguns dos convidados a atuar ao ar livre na rampa do Teatro das Figuras, em Faro, a partir de quinta-feira.

O Figuras à Rampa acontece nos dias 19, 20, 21, 26 e 27 de agosto e inclui ainda os projetos algarvios Galopim, Nanook, Infante, The Mirandas e Catalina.

“A proposta é trazer o público e as bandas para a rampa do teatro, um anfiteatro quase natural, porque o tempo nesta altura convida a isso”, sublinhou à Lusa o diretor-delegado do Teatro das Figuras, Gil Silva.

Gil Silva revela que a ideia surgiu para “celebrar os 16 anos do teatro”, tendo havido a oportunidade de trazer bandas nacionais graças a uma candidatura ao programa Garantir Cultura.

Segundo o responsável, foi possível “tomar consciência” da qualidade da música na região, daí poderem fazer um cartaz com banda algarvias e de dimensão nacional.

Sustentando que a pandemia fez com que “muita da cultura ficasse em ‘standby’ ou mesmo parada” e apesar de o teatro “ter mantido alguma da programação e reagendado outra”, o convite agora é para que o público “assista aos concertos, em segurança” e mostrar que “há espaço para a cultura e para que se possa usufruir dela”.

Na quinta-feira atuam Galopim e a banda do filme “Variações”, seguindo-se, na sexta-feira, Tiago Bettencourt e Nanook, enquanto Neev e Infante tocam no sábado.

The Legendary Tigerman sobe ao palco a 26 de agosto com The Mirandas e Capitão Fausto e Catalina fecham o Figuras à Rampa no dia 27.

Os concertos acontecem às 21:30, com abertura das portas às 21:00 e serão disponibilizados 400 lugares sentados, cumprindo as normas da Direção-Geral da Saúde.

Os bilhetes têm um custo de 10 euros e podem ser adquiridos nas bilheteiras do Teatro das Figuras ou na Bilheteira Online.

