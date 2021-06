Faro vai hastear oficialmente as suas quatro bandeiras azuis

O Município de Faro vai efetuar uma cerimónia oficial do hastear das Bandeiras Azuis nas praias do concelho, que vai ter lugar amanhã, sexta-feira, dia 24 de junho, pelas 09h15, na Praça Central da Praia de Faro.

Depois desta cerimónia, a comitiva desloca-se à Ilha da Culatra para o hastear de bandeiras nas praias do núcleo do Farol e núcleo da Culatra.

Uma vez mais, todas as praias do concelho de Faro – Ilha da Barreta (Deserta), Ilha do Farol, Ilha da Culatra e Praia de Faro – voltam a ser distinguidas com este galardão para a presente época balnear.

Desde 1987 que a Associação Bandeira Azul da Europa tem vindo a reconhecer o empenho demonstrado pelo Município de Faro, entidades públicas, bem como associações e concessionários para o cumprimento dos critérios para atribuição deste galardão às praias do concelho.

Neste âmbito, o Município tem reforçado a limpeza nos espaços de utilização coletiva e realizado pequenas obras e reparações nas várias zonas balneares do concelho. Também a vigilância e salvamento aquático, em particular na Praia de Faro, voltam a ser alvo de um reforço, à semelhança do que já tinha acontecido no ano passado.

Ao mesmo tempo, o Município viu também as praias da Ilha da Barreta (Deserta), Farol e Culatra ser novamente distinguidas com a chancela de “Praia Qualidade Ouro” e “Praia Zero Poluição”.

Na vertente de acessibilidade, o concelho conta agora também com mais uma praia distinguida: além da Praia de Faro, também a Culatra-Mar foi considerada “Praia Acessível”.

