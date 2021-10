Feira de Faro está de volta… e os feirantes agradecem

A Feira de Santa Iria está de volta à cidade e ao Largo de São Francisco, em Faro, até ao próximo domingo. É a primeira grande feira do Algarve a realizar-se após o levantamento das restrições impostas pela pandemia. Depois de um período negro para os feirantes e vendedores ambulantes, o JA foi ouvir as histórias, receios, perspetivas e desafios para o futuro dos rostos que fazem esta Feira

A Feira de Santa Iria, também conhecida como “Feira de Faro”, tem este ano menos gente do que nos últimos anos pré-pandemia, mas apresenta-se relativamente “composta” e está a tirar “a barriga de misérias” ao povo e aos feirantes que no ano passado não puderam encher de cor, cheiros e movimento o Largo de São Francisco, na baixa da capital algarvia.

Este ano as ruas no Largo de São Francisco estão mais despidas e faltam feirantes, onde outrora não havia espaço “nem para mais uma barraca”, atira a visitante Sandra Almeida, que aproveitou para vir com a família “matar saudades da melhor feira do Algarve”. Nascida e criada na cidade de Faro, Sandra faz questão de sublinhar “a força” desta feira na região sul, da qual aguarda “as melhores memórias desde criança até à idade adulta”.

Conhecedores das dificuldades que assaltaram a vida dos feirantes, muitos foram aqueles que resolveram vir até ao Largo de São Francisco para “ajudar os comerciantes e dar-lhes alguma esperança”

Joana Pinheiro Rodrigues

