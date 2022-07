Feira do Livro de Tavira promove encontro com autores

Integrada na programação do “Verão em Tavira” decorre, de 21 de julho a 03 de agosto, na Rua do Cais, entre as 20:00 e as 00:30, a 26.ª edição da Feira do Livro.

Esta edição conta com cerca de 35 expositores, onde estão representadas diversas editoras. A programação do certame, no âmbito da rubrica “Encontro com Autores”, inclui diversos lançamentos, a apresentação de novas edições, assim como conversas com escritores.

A iniciativa pretende facilitar o envolvimento do público com os livros e seus autores e fomentar a reflexão, a análise crítica e o debate de ideias.

Os encontros decorrem, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, no entanto, durante o período de realização da Feira, os autores, após a apresentação dos livros, estarão presentes nos pavilhões do certame, entre as 21:30 e as 22:00, para sessões de autógrafos.

• 16 de julho | 17:00: José Milhazes, apresentação/moderação por José Couto

Autores presentes na Feira do Livro:

- Publicidade -

• 22 de julho | 18:30: João Tordo apresentação/moderação por Tito Couto

• 23 de julho | 21:30: Carlos Vaz Marques apresentação/moderação Tito Couto

• 24 de julho |18:30: Apresentação da revista tavirense, Limoeiro Real apresentação por Inês

Viegas Oliveira e Mariano Alejandro Ribeiro

• 26 julho | 18:30: Nuno Jordão

• 27 julho | 18:30: Carlos Campaniço apresentação/moderação por Fernando Cabrita

• 28 julho| 18:30: Mauro Nakamura

• 29 julho| 18:30: Tânia Ganho apresentação/moderação por Tito Couto

• 30 julho| 18:30: Bruno Vieira Amaral apresentação/moderação por Tito Couto

• 31julho | 18:30: Felipe Castro

• 02 agosto 18:30: Miguel Madeira apresentação/moderação por Elsa Cordeiro