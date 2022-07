Feira Popular começa hoje com Fogo Fogo

A Feira Popular de Loulé está de volta ao Largo do Monumento Engenheiro Duarte Pacheco, a partir das 19:30, com a atuação da banda Fogo Fogo, anunciou a autarquia.

Com entrada livre, o evento decorre até domingo com animação, música, saberes e sabores tradicionais, numa recriação de um certame que acontecia na Quinta do Pombal (hoje Parque Municipal de Loulé), entre 1946 e 1952.

Segundo o comunicado, o município pretende “reavivar um antigo evento de beneficência e oferecer à cidade e aos seus habitantes uma opção diversificada de entretenimento e animação nas noites de verão”.

O evento tem ainda como objetivo “divulgar o artesanato regional e promover os artesãos e produtores locais” como artigos em palma, sisal, os bonecos de pano e madeira, as rendas e bordados, a cerâmica, a olaria e as artes decorativas.

ALLCANTE e Luís Tringacheiro (16 julho), Rita Guerra (17 julho), Emanuel Martins & Tânia Vaz e ainda o Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de Loulé (15 de julho) também fazem parte da programação.