O Festival do Contrabando foi realizado, entre 29 e 31 de Março de 2019, por iniciativa do município de Alcoutim. Teve com especial atractivo a ponte pedonal sobre o rio Guadiana, entre Alcoutim e S. Lucar del Guadiana. Facilitou a deslocação entre as duas margens. Durante dias, falou-se português em S. Lucar e espanhol em Alcoutim, num forte abraço entre as duas margens.

